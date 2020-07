Un 2020 da dimenticare per Sant’Agata Militello. Incidente mortale sulla A20, morta la 51enne Angela Frusteri

Un 2020 davvero da dimenticare per la città di Sant’Agata Militello che allunga, drammaticamente, la triste scia dei suoi cittadini morti in questi ultimi mesi.

A perdere la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 luglio, una donna di 51 anni, Angela Frusteri, mentre si trovava con altri tre amici in auto, due donne e un uomo.

Gli agenti della Polstrada di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi, stanno vagliando le cause del sinistro mortale che, nelle gallerie “Petraro” e “Capo Calavà” in territorio di Gioiosa Marea della tratta autostradale A20 tra Brolo e Patti, ha causato la morte della donna e il grave ferimento di almeno una delle persone che si trovavano con lei in macchina; pare si tratti di una trentenne che avrebbe riportato traumi importanti.

Da una prima ricostruzione sembra esserci uno scontro tra due vetture alla base dell’incidente, ovvero, quella su cui viaggiava la Frusteri e un’altra alla cui guida c’era un uomo, anch’egli rimasto ferito nel violento impatto, in compagnia di altre persone ferite in maniera non grave.

Sono tutti ricoverati in ospedale a Patti, mentre la salma di Angela Frusteri è a disposizione del magistrato di turno che potrà disporre l’autopsia, forse già nella giornata di domenica, per aggiungere tasselli importanti alle indagini in corso da parte della polizia stradale, coordinata dalla procura pattese.

Già dalle primissime ore di domenica 5 luglio, appena circolata la notizia della morte di Angela, il suo profilo Facebook è stato invaso di messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e conoscenti.

La donna, originaria di Militello Rosmarino, lascia quattro figli e la sua morte getta nello sgomento due comunità, quella militellese e quella santagatese, da sempre molto legate sia nelle gioie che purtroppo nella tragedie come quella di stanotte.

Alla famiglia di Angela Frusteri le condoglianze della redazione di anni60news.com