Ferrara e Cicirello si, Cassaro quasi, Iraci, Calafiore, D’Angelo, Concialdi, Mincica e Ingrassia no

Tra mercato fatto di conferme, partenze e quasi, acquisti, adeguamento Fresina con il sopralluogo odierno della Lnd, il Citta’ S.Agata che ha confermato in panchina Pasquale Ferrara e rinforzato la dirigenza, prosegue a programmare la sua prima stagione in serie D (incerta la data di inizio causa Covid ma a Roma hanno stabilito che fino al 5 settembre si gioca alle 16, dal 6 alle 15.30, dal 25 ottobre alle 14.30, dal 24 gennaio alle 15.00, dal 28 marzo alle 16.00, dal 18 aprile alle 16.30). Sul fronte roster due colonne come Iraci e Calafiore hanno firmato a Mazara che vuole dominare l’Eccellenza, via anche D’Angelo e Concialdi, il portiere Ingrassia avendo trovato lavoro ai Cantieri Navali da Licata si sposta al Monreale, mentre l’ex Mincica è conteso da Casarano e Taranto. In arrivo, invece, Riccardo Cassaro, 31enne esperto difensore di Caltanissetta, in uscita dal Licata, e già in forza a Nissa, Due Torri, Igea e Acr Messina. Per il resto potrebbero arrivare giovani talenti dall’Argentina. Tra le conferme spicca quella scontata di capitan Cicirello (oggetto di numerose richieste in Eccellenza e in quarta serie), a segno undici volte nella scorsa stagione, che ha un grande legame con la piazza e ritrova la quarta serie dopo qualche stagione: “Mi aspettavo la riconferma – ha commentato – sia perché sono l’unico santagatese della squadra e sia perché avevo già giocato in D con il Due Torri e quindi conosco il campionato. Sono sicuro che la società, seguendo le indicazioni del mister Pasquale Ferrara, opererà acquisti importanti per la categoria, per non essere soltanto di passaggio ma per rimanerci”.