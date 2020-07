Patti: il “Movimento Siciliani Liberi” chiede le dimissioni del vice Sindaco Bonanno

“Perché sono stati tenuti chiusi gli scarichi delle acque bianche, visto che, per questo fine settimana, erano state annunciate piogge intense nel Golfo di Patti? Perché non è stato dato ascolto a chi, già sabato, preannunciava quanto poi è puntualmente accaduto domenica a Patti Marina?”: Sono alcuni degli interrogativi che il “Movimento Siciliani Liberi Patti” pone in una nota, divulgata a mezzo stampa dal presidente Enzo Natoli, in cui si chiedono le dimissioni del Vice Sindaco Alessia Bonanno, Assessore al decoro ed arredo urbano e alla Manutenzione.

“E’ ormai chiaro a tutti come, per la vetustà dell’impianto fognario, ormai le acque bianche e nere vengono confluite insieme nelle cosiddette “Saie”, che finiscono con grave danno ambientale e sanitario nelle acque del nostro mare, tramite gli scarichi collocati da anni nelle spiaggia di marina. Di decoro si è visto poco a Patti Marina, invasa dalla furia dell’acqua, dal fango e dalle acque “BiancoNere” che puzzano di fogna. Tutti (chi più,chi meno) hanno pagato il loro prezzo.” – scrive Natoli – ” Gli operatori commerciali che speravano e sperano di uscire nel più breve tempo possibile dalle negatività del lockdown, i residenti che ormai, sempre con troppa frequenza, si ritrovano a fare i conti con questi inconvenienti e la stessa Marina di Patti nella sua interezza, votata al turismo, ma umiliata da sempre da problemi che nessuno mai ha voluto affrontare”.

“Non è più possibile tollerare situazioni di questo tipo, non ci sono giustificazioni, non si può agire con leggerezza, sperando che non piova. – scrive il presidente del “Movimento Siciliani Liberi Patti” – “Non si può governare con approssimazione e soprattutto per chi governa è giunto il momento di prendersi le proprie responsabilità. Attendiamo i fatti, parole ne abbiamo sentite abbastanza, basta col fetore delle acque che corrono nelle nostre spiagge e che sfociano in mare”.