Carmelo Portale da Tortorici nuovo campione siciliano di tiro a Siracusa

L’esperto tiratore oricense Carmelo Portale, 62 anni suonati ma una freschezza interiore da ragazzino, si è appena laureato campione regionale nella prova unica delle categorie II-III-Veterani e Master, strappando il passaggio alla Prima categoria. Un traguardo meritato per l’alfiere di Contrada Moira ed ottenuto con il record di 94/100, punteggio migliore in assoluto delle prime due competizioni post Covid, svoltisi a Torretta ed al Tav di Siracusa. Nella città di Archimede Carmelo Portale ha trovato condizioni ideali per far emergere la sua passione oltre che il talento a dispetto di ben 69 agguerriti avversari, confermando che la mira e la precisione sono ancora al top come il vino che più invecchia più diventa buono.