Voucher-buoni spesa della Regione: qualche Comune li ha “dimenticati”

Una ventina i Comuni siciliani, 5 in Provincia di Messina, che non hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dalla Regione contro la povertà. Si tratta dei famosi 100 milioni stanziati nel pieno dell’emergenza coronavirus. I fondi erano stati resi disponibili per alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

Sono soprattutto piccole amministrazioni a non aver speso le risorse, ma della lista fanno parte anche Termini Imerese e Augusta, Favara e Porto Empedocle. Tra gli altri anche Calamonaci, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Santa Elisabetta, Santa Caterina Villarmosa, Gravina di Catania, Gagliano Castelferrato, Furnari, Rodì Milici, Spadafora, Tortorici, Valdina, Blufi, Campofelice di Fitalia, Sclafani Bagni, Poggioreale e Salaparuta.

A questi Comuni nelle scorse ore è arrivata una diffida della Regione con la quale si chiede «entro dieci giorni» di accettare o rifiutare la proposta.