Il Comune di Milazzo ammesso al finanziamento per il WiFi in città

Esito positivo al bando di finanziamento presentato dall’Amministrazione comunale di Milazzo per l’iniziativa WiFi4EU. A disposizione del Comune ci saranno 15mila euro per promuovere il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

“Un finanziamento che, oltre il dato strettamente economico – evidenzia il sindaco Giovanni Formica, segna un ammodernamento nei servizi che la città offre. Abbiamo perseverato nel candidarci per ottenere i contributi elargiti dall’Europa e abbiamo conseguito il risultato”.

I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.

Il buono fornirà un finanziamento di importo fisso per ciascun comune e finanzierà i costi delle apparecchiature e dell’installazione.

I comuni sceglieranno i “centri della vita pubblica” in cui gli hotspot WiFi4EU (punti di accesso senza fili) saranno installati.