Oggi in Sicilia un nuovo positivo e solo sei ricoveri, nessuno in terapia intensiva

Oggi in Sicilia un nuovo positivo e solo sei ricoveri, nessuno in...

Un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia e nessuna vittima. E’ la situazione nella nostra Regione secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute.

In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3098 e le vittime rimangono 283. Sono 2612 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (230 mila in totale).

Stabile anche il dato dei guariti (2.687), sale di un’unità il numero di attualmente positivi (128). Cala anche numero dei ricoveri (6) mentre non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 122