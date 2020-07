C. d’Orlando: “Notturno d’autore”, domenica Michele Cucuzza alla terrazza sul porto

Il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza aprirà domenica 12 luglio l’edizione 2020 della rassegna letteraria “Notturno d’autore”, tra le più importanti iniziative culturali siciliane, ideata dalla professoressa Lucia Franchina, con il patrocinio dei Comuni di Capo d’Orlando e Ficarra e dell’Ente Parco dei Nebrodi.

Michele Cocuzza presenterà il suo ultimo libro “Fuori dalle bolle! Come sottrarsi alle supercazzole in rete” (Armando Curcio Editore). Si tratta di un “manuale di «primo soccorso» per ragazzi e famiglie utile per comunicare sempre meglio in rete, sviluppare la propria autonomia senza rinunciare a neanche un follower o un like, diventare più abili nel distinguere i fatti verificati dalle bufale, imparare a riconoscere ciò che più ci serve nella tv in streaming, nei giornali online, nei siti e nei più diversi link”.

La presentazione del libro “Fuori dalle bolle!” si terrà domenica 12 luglio, alle ore 19,30 presso la terrazza al porto di contrada Bagnoli.

L’Assessore Fabio Colombo evidenzia “la valenza culturale di una iniziativa che è ormai appuntamento fisso nel panorama siciliano e serve a promuovere al meglio il nostro territorio. Desidero poi ringraziare la società “Capo d’Orlando Marina” per la fattiva sinergia instaurata per l’organizzazione logistica che, come altre che verranno realizzate, sarà improntata nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid”.