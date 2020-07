Taflaj e Moretti per l’Orlandina a caccia di Ancellotti e di un big sotto i tabelloni

L’Orlandina attiva sul mercato dove la priorità sono un lungo italiano e l’ala-pivot straniera per completare uno starting five attualmente composto da Matteo Laganà, Jordan Floyd e Simone Bellan, con Donda e Flavio Gay come prime riserve. Oltre al senegalese di passaporto italiano Abdel Fall c’è una trattativa con il 32enne Andrea Ancellotti (nella foto), emiliano scuola Reggio con recenti esperienze a Pesaro e l’ultima stagione a Latina. Nell’attesa la panca praticamente si completa ed in particolare il reparto ali con due under classe 1998, l’albanese di formazione italiana Celis Taflaj, che era a Imola, e Samuele Moretti, in uscita da Agrigento dopo il riposizionamento in B dei cugini.