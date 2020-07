Condello garanzia per il vivaio della Costa d’Orlando

In attesa di capire il futuro della Costa d’Orlando nel post crisi del settimo anno, il coach che ha legato il suo nome alla seconda societa’ paladina dopo il no alla Cestistica Torrenova che lo aveva contattato per il dopo Trullo ed il dispiacere per la cessione del titolo ci tiene a mettere i puntini sulle i. “Volevo chiarire che la Costa d’Orlando Academy è di Peppe Condello – tuona King Kong -, allenatore nazionale ed Istruttore minibasket. Che la Costa d’Orlando Academy, che prima si chiamava Sunrise e che domani si potrà chiamare in qualsiasi altro modo, avrà sempre come referente Peppe Condello. Che la Costa d’Orlando Academy, società affiliata alla Fip puó svolgere attività di minibasket, di settore giovanile e volendo di prima squadra e che quindi, in caso la Costa d’Orlando di Mauro Giuffrè, decidesse di interrompere le attività, anche se vi garantisco che questo non succederà mai, i ragazzi del settore giovanile avranno un’alternativa solida alla quale affidarsi. Chiarimento doveroso dopo le numerose telefonate arrivatami”.