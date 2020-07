Il mercato dei dilettanti entra nel vivo con l’Igea scatenata

Tra un’Acr Messina in odore di passaggio societario ed un Fc che si strutturando per ambire alla Legapro, ci sta la matricola Citta’ S.Agata che non ha iniziato il mercato in maniera scoppiettante trovando forse qualche difficolta’ di troppo nella costruzione di un roster che dal 27 settembre avra’ come obiettivo una tranquilla salvezza in serie D. Finora sono più i partenti con l’Igea neopromossa in Eccellenza che ha accolto il centrocampista Roberto Assenzio e Tonino Longo oltre che Francesco Cardia, perdendo però il centrocampista Natale Gatto, uno dei più esperti calciatori nell’organico igeano e ben visto anche dal riconfermato tecnico Furnari, che lo aveva inserito nell’elenco delle conferme. Intanto l’Acquedolci comincia a programmare la nuova stagione di Eccellenza e lo fa con nuovi ingressi in società: il primo è Dino Granata che assumerà la carica di direttore tecnico del club. Granata vanta un ottimo passato da giocatore e tanta esperienza negli staff tecnici di grandi società dalla Prima categoria alla serie D, preciso e determinato, crede assolutamente nel proprio lavoro che svolge in maniera impeccabile. Già da settimane il neo dt, che arriva dopo le ultime stagioni nel Due Torri (futuro a rischio?) si sta impegnando per formare un ottimo staff tecnico e un parco giocatori che possa permettere ai biancoverdi di fare bene nel prossimo campionato di Eccellenza. “Sono contento di dare il benvenuto a Dino nel nostro team – ha dichiarato il presidente onorario Giuseppe Rosignolo -. Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa molto importante del management dell’Acquedolci”.