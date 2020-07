C.d’Orlando: stasera il primo ciclo di disinfestazione

Dopo l’intervento di derattizzazione, parte stasera il primo ciclo di disinfestazione e deblattizzazione su tutto il territorio comunale di Capo d’Orlando eseguito dalla ditta Geco Servizi di Ribaudo Sebastiano di Librizzi.

L’intervento si effettuerà lunedì, martedì e mercoledì sera (13, 14 e 15 luglio) a partire dalle ore 23. Verranno impiegati prodotti innocui per l’uomo e gli animali domestici. Si raccomanda di non tenere la biancheria stesa e tenere chiuse le imposte che si affacciano sulle vie pubbliche. E’ opportuno, inoltre, tappare gli scarichi di lavandini, bidet, vasche da bagno, docce, per tutta la notte, in caso di fuoriuscita di nebbia prodotta dall’intervento di profilassi.