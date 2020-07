La Cestistica Torrenova prendera’ Bocchino per la linea verde

Dopo il no al rinnovo di Trullo ed i contatti con Condello e scartato il clamoroso ritorno di Silva, la Cestistica Torrenova ha ristretto ad un solo candidato il cerchio sul nuovo allenatore che la guidera’ nella seconda stagione di serie B. Infatti manca solo l’annuncio uficiale per riportare alla guida di un club Antonio Bocchino, classe 1964, beneventano che ha messo su famiglia ad Acicatena, da quasi un ventennio allenatore del Settore Squadre Nazionali della FIP dopo aver lasciato la sua ultima societa’, il Montegranaro, nel lontano 2001 nell’allora B1. L’idea del club siciliano è di avere un organico con 7-8 under e puntellato da 2-3 senior e così si è optato per un tecnico esperto nel settore, il cui problema potrebbe anche essere la conoscenza del campionato oltre che la distanza dal luogo di residenza. Intanto alcuni ex torrenovesi si sono accasati altrove, Vico a Piacenza e Santucci a Bisceglie, mentre l’ex Costa d’Orlando, il costoso e deludente Perez, sta firmando a Crema.