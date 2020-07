Rischio cedimenti, chiude il cavalcavia sulla A20

Disposta la chiusura al transito della strada provinciale n. 55 di San Martino, nel comune di Spadafora, al km 0+700 circa, in prossimità del cavalcavia autostradale. Il provvedimento della III Direzione “Viabilità Metropolitana” della ex Provincia Regionale ha validità fino a quando il Consorzio Autostrade Siciliane, proprietario della struttura del cavalcavia, non realizzi la demolizione e ricostruzione del manufatto e ripristini le condizioni di sicurezza.

La strada alternativa per raggiungere l’abitato di San Martino è la strada provinciale 55 Dir di Grangiara e la strada comunale che dalla frazione di Grangiara di Spadafora si collega con la frazione di San Martino.