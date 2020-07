Ucria: duplice omicidio di Ferragosto, rinviato a giudizio Russo

E’ stato rinviato a giudizio il 30enne di Paternò Salvatore Russo, accusato del duplice omicidio di Antonino e Fabrizio Contiguglia e del tentato omicidio di Salvatore Contiguglia. Una lite banale per un pass auto da invalidi, sfociata in tragedia e che tinse di rosso la sera di ferragosto del 2019 portando Ucria al centro dei fatti di cronaca nazionali. Il processo inizierà il 21 ottobre davanti alla Corte d’Assise di Messina. Russo ha sempre detto di aver sparato in quella circostanza per legittima difesa con una pistola strappata ai Contiguglia che lo affrontarono in gruppo per vendicare la presunta occupazione abusiva del parcheggio riservato agli invalidi della loro famiglia. Tuttavia, le indagini della Procura e dei Carabinieri di Patti hanno appurato che la pistola era invece sua, avendola poi trovata nel giardino della sua abitazione, nascosta in una botola. Riviati a giudizio sempre al 21 ottobre anche alcuni familiari delle vittime Giovanni Santino Contiguglia, Vittorio Contiguglia, Vittorio Contiguglia e Salvatore Contiguglia che rispondono tutti in concorso di violenza privata.