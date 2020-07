Mentre il Citta’ S.Agata fa mercato, al Football Village via al Mundialito 2020

La fame di calcio che c’è a S.Agata Militello, soprattutto dopo il salto in serie D e l’inizio della campagna acquisti della matricola biancoazzurra (è di poco fa l’ingaggio del 19enne difensore milazzese Davide Dama, ex Citta’ di Messina, Bologna e Licata, oltre ad un paio di conferme per Pasquale Ferrara, capitan Cicirello e il centrocampista Peppe Costa), si evidenzia anche nella piena ripresa dell’attivita’ al Football Village gestito da Salvatore Bongiovanni e Libero Mancuso. Oltre alla conclusione quasi imminente del campionato Nebrodi League di calcio a 7 organizzato da Igor Gentile ed in corso fin dall’autunno 2019, da stasera via ufficiale al classico torneo di calcio a 5 che il buon Salvuccio Grillo, mister Acqua & Sapone, ogni anno mette in scena nel campo più piccolo dell’impianto di via Cernaia. A dispetto del post Covid, in pieno rispetto delle normative vigenti che in Sicilia autorizzano da qualche settimana questo tipo di manifestazioni, dalle 21 di oggi fino al 4 agosto, praticamente ogni giorno dal lunedi al venerdi, si svolgera’ la seconda edizione del Mundialito con la Colombia che ha inaugurato l’albo d’oro. Un torneo a 13 squadre che regalera’ emozioni e serata spensierate per scacciare la paura del virus.