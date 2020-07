Naso: Gaetano Nanì presenta la candidatura a sindaco

Nasce nel solco dell’amministrazione Letizia la candidatura di Gaetano Nanì a sindaco di Naso. Il presidente del consiglio comunale ha rotto gli indugi, e presentato questa mattina alla stampa il logo con cui tenterà la scalata alla poltrona da primo cittadino. “Naso Orgogliosa” punta a raccogliere dichiaratamente il testimone di Daniele Letizia che guida il centro nasense dal 2011. Pochi i dettagli sulla composizione della lista, che sarebbe ancora in fase di assemblamento, ma, a detta di Nanì, tra i candidati è certo il nome proprio dell’uscente Letizia “che potrà scegliere il ruolo che vuole, vicesindaco, assessore o presidente del Consiglio”, ha detto Nanì. Lo stesso candidato Sindaco ha illustrato i due principali punti programmatici che propone all’elettorato di Naso: la definizione degli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza del territorio comunale e una mirata strategia di sviluppo turistico e culturale.

Si è messa, quindi, in moto la macchina elettorale, in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre prossimi, mentre si attendono le comunicazioni ufficiali degli altri papabili candidati.