SuperEnalotto, un “5” a Marina di Caronia: vinti 38mila euro

Un’altra vincita siciliana. questa volta la dea fortuna ha baciato Marina di Caronia con un “5” al Superenalotto. La vincita fortunata è stata realizzata martedì 14 luglio e ha regalato al suo fortunato autore un premio di 38.619,44 euro. La schedina è stata convalidata nella tabaccheria in via Brin 74. Il Jackpot, nel frattempo, è salito a 14,1 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato la settimana scorsa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.