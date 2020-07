C.d’Orlando: “la recinzione della Scuola Media è un pericolo”, l’interrogazione della minoranza

I consiglieri di minoranza di Capo d’Orlando, Gaetano Sanfilippo, Gaetano Gemmellaro, Sandro Gazia, Alessio Micale, Angiolella Bottaro e Mangano Renato, hanno presentato una nuova interrogazione all’amministrazione circa la pericolosità della recinzione della scuola media Ernesto Mancari. La minoranza sottolinea come sia più volte stato segnalato lo stato di pericolo relativo al tratto di recinzione che delimita l’area della scuola con particolare riferimento ai cancelli d’accesso, sia dal lato della Via Piave che da Via Tripoli. Gli stessi consiglieri fanno presente anche che diverse segnalazioni sono state reiteratamente inviate anche dal Dirigente Scolastico, ma ciò nonostante ad oggi nessun intervento è stato fatto né risulta programmato. Inoltre, considerando che anche numerosi cittadini percorrono giornalmente il tratto di marciapiedi antistante il plesso dal lato della Via Piave e dal lato di Via Tripoli, e che potrebbero avere pregiudizi e subire danni, i consiglieri di minoranza chiedono di sapere: “Quali urgenti iniziative ( l’amministrazione) intende intraprendere per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, provvedendo all’immediata messa in sicurezza della recinzione e dei cancelli di accesso all’area di pertinenza della Scuola”.