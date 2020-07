Terrence Roderick è l’oggetto del desiderio per diverse squadre di Serie A2. Sull’all-around americano, 32enne di recente mattatore a Bergamo ed in parte anche a Napoli, ci sono infatti tre club: Forlì, Pistoia e Capo d’Orlando. Roderick se ai suoi livelli sarebbe il giocatore giusto per infiammare il PalaFantozzi in un campionato di A2 il cui inizio ad oggi, causa Covid, rischia di slittare a metà novembre.