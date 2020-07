Brolo: truffa “viaggi fantasma”, rinviata a giudizio titolare dell’agenzia

Dovrà rispondere di truffa aggravata in danno di 44 clienti, Natalia Carianni, titolare di un’agenzia di viaggi di Brolo. Il Gip del Tribunale di Patti Ugo Molina ha infatti disposto per la donna il rinvio a giudizio all’udienza fissata per il prossimo 6 ottobre. Undici le parti civili costituite. Alla donna vengono contestati 26 capi d’imputazione, con l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera e, in alcuni casi, della minorata difesa dei privati per l’uso di sistemi informatici a distanza. Tra il luglio ed il novembre del 2018, infatti, la donna con una serie di raggiri, grazie alla messa in vendita di pacchetti turistici a condizioni vantaggiose, si sarebbe appropriata di somme versate a titolo d’acconto da parte di clienti, senza aver mai prenotato o comunque organizzando i viaggi a condizioni diverse da quelle pattuite.