Coronavirus, quattro nuovi casi in Sicilia

Sono quattro i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri e continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Si evince dal bollettino del Ministero della Salute. In totale nella nostra isola sono dunque in totale 3.140 i positivi dall’inizio dell’epidemia, 162 quelli attuali.

Tre dei quattro nuovi casi sono stati rinvenuti in un ospedale di Messina ma non sono dei residenti della città dello Stretto e provengono, rispettivamente, dalle province di Catania, Agrigento ad Enna (e sono stati conteggiati dal Ministero rispettivamente nel luogo di appartenenza e non a Messina) , mentre un quarto positivo è stato scoperto a Siracusa.

Sono 14 in tutto le persone ricoverate mentre 148 in isolamento domiciliare. Svuotata già da giorni la terapia intensiva. I decessi in Sicilia rimangono 283; sono 1942 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 247.379 quelli totali