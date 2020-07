La Cestistica Torrenovese scioglie le riserve e fa la B con Condello in panca

Tra una margherita da sfogliare per la partecipazione alla serie B che ad un certo punto sembrava in dubbio causa crisi economica ed una per il nome del successore di Trullo la Cestistica Torrenovese, dopo aver tergiversato perdendo (chissa’ se sara’ stato un bene) Bocchino, poi finito al Ragusa, ha scelto Giuseppe Condello come Capo Allenatore. King Kong è un coach navigato, con tanta esperienza in Serie A2 e B, ed una lunga carriera che parla da sé. Nato il 28 giugno 1971 a Reggio Calabria, Condello ha affrontato Torrenova lo scorso anno come allenatore della Costa d’Orlando, scomparsa dopo 7 anni. Muove i primi passi da cestista nel Cap Reggio e poi, dopo una parentesi con la maglia Cosenza, varca lo stretto con le esperienze a Barcellona e Capo d’Orlando. Proprio nel centro paladino, inizia la sua carriera da allenatore nelle giovanili dell’Orlandina Basket e raggiunge le Finale nazionali a distanza di 30 anni dall’ultima volta. Le sue doti vengono notate subito, così nel 2007-2008 il presidente Sindoni decide di affiancarlo al coach dell’Italbasket Meo Sacchetti, con cui vive la splendida annata in cui Capo d’Orlando raggiunge le Final Eight di Coppa Italia. Dopo la ripartenza, è lui il capo allenatore in Serie C ed al primo colpo vince subito un doppio campionato. Riportando l’Orlandina in DNA, l’attuale Serie A2. Nella stagione 2012 affianca coach Vanoncini a Barcellona Pozzo di Gotto, poi nel 2013 prende le redini della Costa d’Orlando che in poche stagioni porta alla Serie B. «Siamo molto felici della scelta fatta – afferma il Direttore Sportivo, Massimiliano Fiasconaro – perché Peppe è un coach con molta esperienza in un campionato che si preannuncia difficile anche nella stagione che verrà. Condello è un allenatore con un passato da giocatore e questo in alcuni momenti fa la differenza perché riesce a toccare le corde giuste per far rendere al meglio il gruppo. Abbiamo scelto un coach che conosce bene il campionato per iniziare dando un segnale importante: Torrenova c’è – conclude Fiasconaro – e nonostante le tante difficoltà vogliamo far bene centrando la salvezza anche in questa stagione».