Barcellona: un arresto in esecuzione di provvedimento definitivo

Nella mattina odierna, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena in carcere, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato il 40enne A.G., già noto alle forze dell’ordine, che dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni di reclusione poiché riconosciuto responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata in concorso e rapina aggravata in concorsocommessi nel giugno del 2006 in Valeggio sul Mincio (VR).

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.