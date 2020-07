Coronavirus: il bollettino siciliano del 21 luglio, 2 nuovi positivi

Altri due nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653 tamponi effettuati. È il dato che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 3.146 in totale le persone che hanno contratto il Coronavirus nella nostra isola. Sempre 2 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui una appartiene al cluster del Catanese, sono 10 le persone ricoverate in ospedale mentre 145 si trovano in isolamento domiciliare. In Sicilia si monitora attentamente la situazione in provincia di Catania dove attualmente ci sono 21 positivi e 113 persone in isolamento domiciliare fiduciario a causa dei due cluster riscontrati nel capoluogo etneo e a Misterbianco.

Salgono a 157 gli attuali positivi. Sono 2706 le persone che in Sicilia sono guarite da quando è iniziata la pandemia mentre invariato rimane il dato che riguarda le persone decedute: 283.