“La mancata pulizia di torrenti e tombini è un potenziale pericolo”: la minoranza di Capo d’Orlando interroga

La pulizia dei torrenti che ricadono sul territorio comunale di Capo d’Orlando è al centro di una interrogazione presentata dalla minoranza consiliare. L’atto ispettivo, i consiglieri Gaetano Gemmellaro, Gaetano Sanfilippo, Alessio Micale, Sandro Gazia, Renato Mangano, Angiolella Bottaro chiedono al Sindaco “quali urgenti iniziative intende intraprendere per eseguire immediati interventi di pulizia degli alvei dei corsi d’acqua, con particolare riferimento ai torrenti Piscittina, Salicò, Vina, Bruca, Gambitta Milio, Forno, Mangano, S .Lucia, Muscale, S. Carrà”.

Inoltre, gli interroganti chiedono “quali urgenti iniziative intende intraprendere per avviare nell’immediato la stasatura e la pulizia dei tombini e dei pozzetti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche del centro urbano e delle periferie”. Gemmellaro, Sanfilippo, Micale, Gazia, Mangano, Bottaro allegano all’interrogazione alcuni scatti fotografici in cui è evidente lo stato precario in cui versano i torrenti ed i corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale. Condizione “potenzialmente pericolosa poiché pieno di vegetazione spontanea e detriti che, potrebbero impedire il regolare deflusso delle acque compromettendo l’incolumità pubblica nel caso di esondazioni”. Allo stesso modo la mancata pulizia e manutenzione degli alvei e dei pozzetti di raccolta e deflusso delle acque meteoriche può potenzialmente favorire tali fenomeni contribuendo ad aggravare le conseguenze per la popolazione, oltre ai danni alle strutture”