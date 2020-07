Regione pronta ad assumere, nuovo concorso in autunno

Nuovi concorsi verranno banditi alla Regione. L’annuncio arriva dall’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Bernadette Grasso, che delinea il piano occupazionale della Regione: “Il primo bando partirà in autunno per specifiche figure professionali di cui si ha esigenza, in coerenza con il piano dei fabbisogni che è stato da noi fatto per la prima volta. Nel 2021 saranno assegnate altre unità, oltre le 706 assunzioni del 2020 per il potenziamento dei centri per l’impiego. Seguiranno altri bandi, man mano che ci saranno pensionamenti”.