In Sicilia 8 nuovi positivi

Sono 8 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il dato positivo riguarda la terapia intensiva dove attualmente si trovano ricoverate solo 2 persone, una in meno di ieri. Fermo il bilancio dei morti: 283. Salgono a 3.166 i casi complessivi di Covid dall’inizio dell’epidemia e attualmente risultano positive 170 persone di cui 11 ricoverate in ospedale, due in terapia intensiva e 157 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.975 tamponi