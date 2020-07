Laccoto: “Il mare di Brolo è pulito, nessun rischio per la balneazione”

Il mare di Brolo è pulito. Lo certificano i risultati delle analisi effettuate dall’Asp e da altri enti preposti dopo il divieto di balneazione nell’area compresa tra i 100 metri ad Est e ad Ovest in corrispondenza del Ristorante “La Cicala”. Le analisi batteriologiche eseguite nella giornata di mercoledì hanno riportato dati assolutamente nella norma. Il Sindaco Giuseppe Laccoto ha chiesto oggi all’Asp di eseguire altre analisi, ma vuole rassicurare tutti i bagnanti, residenti e visitatori, sulla qualità delle acque del mare: “Non c’è alcun rischio per la balneazione – afferma il Sindaco Laccoto. Non appena si è verificato il problema siamo intervenuti tempestivamente risolvendolo ed emanando una ordinanza di divieto di balneazione a solo scopo precauzionale. La qualità delle acque del mare, così come l’intera politica ambientale, rappresenta una priorità per la nostra amministrazione comunale. Le ulteriori analisi che abbiamo richiesto rappresentano un ulteriore segnale di attenzione. Manteniamo costanti attività di controllo e di manutenzione sull’intera rete fognaria e idrica”.