Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Ormai da giorni nell’isola si registra un costante aumento. Dal bollettino del ministero della Salute, si evince anche che 15 sono ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva (come ieri) e 164 in isolamento domiciliare. Salgono a 181 i casi attuali e sono 3.179 quelli registrati in Sicilia dall’inizio della pandemia. Le persone decedute rimangono 283.