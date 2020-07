La Cestistica Torrenova riparte dagli orlandini e da Gloria, Di Viccaro e Mazzarese?

La Cestistica Torrenova del nuovo coach manager Giuseppe Condello è pronta ad inaugurare la casella acquisti del mercato estivo con Mirko Gloria. Il 25enne centro lo scorso anno ad Olginate (11,7 punti e 7,3 rimbalzi di media) sarà con ogni probabilità il primo rinforzo della compagine siciliana, attesa dalla seconda stagione in serie B. Torrenova pensa a una squadra dai costi limitati e con al massimo quattro senior e sei under. In regia favorito l’orlandino Giorgio Galipò, ex Vicenza, con batteria di piccoli che potrebbe essere composta anche dal veterano Vincenzo Di Viccaro, ex Patti che era a Palermo, club ormai prossimo all’ennesima scomparsa dai radar cestistici a conferma che il basket non attecchisce nel capoluogo, dall’altro paladino Giancarlo Galipò, che era Crema, e da Alessio Ferrarotto, unica nota lieta dell’ei fu Costa d’Orlando nell’ultima annata, su cui si sono informate anche Reggio Calabria e Bisceglie. Dalla città pugliese potrebbe arrivare under l’ala Danilo Mazzarese.