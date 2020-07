Cagliari: incidente nella notte, muore un messinese

Un 19enne messinese, Davide Luna, ha perso la vita stanotte per le gravi ferite riportate in un incidente lungo la statale 130 alle porte di Cagliari. Il giovane è morto sul colpo dopo lo schianto contro il guard rail a bordo dello scooter preso a noleggio. Gravemente ferito l’amico che si trovava con lui a bordo della moto: il ragazzo è stato all’ospedale Brotzu in codice rosso con trauma toracico e addominale. I due amici si trovavano in Sardegna in vacanza.