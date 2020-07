Capo d’Orlando: aggiudicati i lavori per le palazzine Iacp di Muscale

Sono stati aggiudicati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina i lavori di manutenzione urgente e di ripristino delle facciate delle palazzine Iacp di via Lucio Piccolo.

Secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico dell’IACP, oltre alle facciate che presentano segni evidenti di degrado, dovranno essere messe in sicurezza alcune parti infrastrutturali e il tetto.

I lavori, per i quali è stato erogato un finanziamento di 600mila euro, verranno consegnati nella prima metà di agosto e inizieranno a settembre.

“Finalmente partono gli interventi urgenti che erano attesi da tempo dai residenti – commenta il Sindaco Ingrillì. Nello spirito di collaborazione che sempre ha animato questa Amministrazione, voglio ringraziare l’on. Antonella Papiro per l’attività costante svolta finalizzata all’avvio dei lavori e l’intera struttura dell’IACP di Messina. Sono risposte che le istituzioni sono chiamate a dare alle istanze legittime dei cittadini e per eliminare incuria e degrado”.