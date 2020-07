Carmelo Gasparo vice campione regionale under 13 di tennis

E’ mancata solo la classica ciliegina su una torta gustosa, saporita e promettente per un futuro sempre più radioso, nuovo stop all’attivita’ per Covid permettendo. Probabilmente solo un gap fisico ha impedito a Carmelo Gasparo, figlio d’arte, a laurearsi campione regionale della categoria under 13. Nella finale di Siracusa il portacolori del circolo tennis Capo d’Orlando dopo un percorso travolgente si è arreso a Riccardo Surano del Ct Palermo. “Una bella esperienza da cui farne tesoro per crescere e lavorare meglio sui punti di debolezza esaltando i punti di forza”, commenta l’onnipresente papa’ Salvatore, emozionato nelle qualita’ di maestro e papa’ di un talento destinato a farsi largo se continuera’ su questa strada. Intanto Carmelo Gasparo ha guadagnato l’accesso ai Campionati Italiani che si disputeranno a Forlì dal 30 agosto al 6 settembre e nella riviera romagnola è pronto a migliorare ancora il suo tennis.