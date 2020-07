Pino Aprile giovedì a Villa Piccolo

Il parco di Villa Piccolo di Calanovella a Capo d’Orlando ospiterà, giovedì 30 luglio, la presentazione del libro del giornalista e scrittore, Pino Aprile, dal titolo “Il male del Nord, perché o si fa l’Italia da Sud o si muore”. Pino Aprile è in Sicilia da alcuni giorni, come mentore del Movimento 24 Agosto, da lui fondato a Napoli, per far conoscere le linee guida che il movimento intende intraprendere a salvaguardia del Sud e delle risorse destinate al Mezzogiorno d’Italia. Il tema è più che mai attuale, in un momento così delicato per l’economia italiana, messa a dura prova da mesi di chiusura di aziende, soprattutto del settore turistico. A pochi giorni dal Recovery Fund, in cui sembra che l’UE abbia chiesto espressamente al Governo italiano di impiegare più di 40 miliardi di euro per il Sud e le sue infrastrutture e mentre si comincia a riparlare della costruzione del Ponte sullo Stretto, le idee di Pino Aprile, diventano linfa e spinta vitale per un territorio da troppo tempo, colonia di un Nord, che si era abituato a considerarlo solo un motivo di sfruttamento. All’incontro, fissato per le ore 18,30, interverranno il

dal presidente della Fondazione Piccolo di Calanovella, Andrea Pruiti Ciarello, il presidente del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando, Carmelo Galipò, il presidente del circolo di Brolo del Movimento 24 agosto, Nino Ricciardello, e il coordinatore regionale del Franco Calderone. Chiuderà gli interventi l’autore.