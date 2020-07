Sant’Agata Militello: “Come sono stati spesi gli introiti dell’imposta di soggiorno?”

La rendicontazione della spesa relativa all’imposta di soggiorno per l’anno 2019 è argomento di una interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza di Sant’Agata Militello Melinda Recupero, Nunziatina Starvaggi, Monica Brancatelli, Giuseppe Puleo e Antonio Vitale. Nell’atto ispettivo, i Consiglieri chiedono di conoscere “l’ammontare complessivo delle entrate relative all’imposta di soggiorno per l’anno 2019” e l’utilizzo di queste risorse. Gli interroganti, inoltre, vogliono sapere “se gli introiti effettivi dell’imposta per l’anno 2019 corrispondono alle previsioni in entrata quantificate nell’ambito del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2019”. I consiglieri Recupero, Starvaggi, Brancatelli, Puleo e Vitale chiedono poi di “conoscere le eventuali iniziative a sostegno del turismo che l’Amministrazione comunale intende intraprendere con gli introiti derivanti dalla suddetta imposta” e “se è intenzione dell’Amministrazione comunale coinvolgere gli addetti del settore, al fine di programmare e determinare le iniziative da avviare con i proventi dell’imposta stessa”.