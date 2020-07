Coronavirus: aumentano i casi in Sicilia

Sale ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 18 in più, secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Ovviamente a far lievitare i casi, come successo negli ultimi giorni, sono stati anche i contagi dei migranti sbarcati sull’Isola. Sulla scorta di questi dati, salgono a 31 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 193 in isolamento domiciliare: 224 gli attuali positivi al Covid. Ancora fermo, per fortuna, il numero dei decessi: sono 283 ormai da due settimane.