Impennata dei contagi in Sicilia

Sono 39 i nuovi casi positivi in Sicilia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Di questi 28 sono migranti in quarantena, 6 nel Catanese (di cui 5 legati al cluster dell’hinterland), 2 a Messina, una a Ragusa, una signora a Enna, legata al matrimonio di Nicosia in cui uno degli ospiti è risultato positivo, e una a Palermo: una ragazza che si è presentata in ospedale, dopo avere accusato alcuni sintomi.

Aumentano i ricoverati: sono 35 (due in terapia intensiva), rispetto ai 31 di ieri. I guariti, invece, sono quattro. Mentre i tamponi effettuati sono stati 3191, 274.288 dall’inizio dell’anno.