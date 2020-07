Patti: positivi un medico e un ausiliario del Pronto Soccorso, dubbio un terzo caso

Ci sono due casi di positività tra gli operatori dell’ospedale Barone Romeo di Patti, mentre un terzo è in attesa di verifica.

Si tratta di un medico, un operatore socio sanitario e un altro ausiliario. Uno dei contagiati, infatti, rientra nel cluster familiare scoperto a Oliveri e collegato al focolaio del’Ortopedico di Ganzirri. L’ausiliario, infatti, era regolarmente in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale fino ai controlli che hanno accertato la positività nella sua famiglia di Oliveri. Poitivo, come detto, anche un medico del pronto soccorso, mentre un altro operatore è in attesa dell’esito, visto che il primo tampone ha avuto un risultato dubbio. Tutti gli altri operatori sono risultati negativi.