Allarme Covid a Palermo: bloccato un turista con la febbre, ma era solo intossicazione

Aveva accusato febbre, nausea e vomito, così il titolare dell’albergo presso cui un turista italo americano alloggiava a Palermo ha allertato i Carabinieri ed i sanitari. Giunti sul posto per effettuare i tamponi del caso e per capire se l’uomo giunto in Sicilia via New York lo scorso 22 luglio fosse positivo al Covid, i sanitari hanno scoperto che il turista era uscito a fare una passeggiata. Dopo un fitto rastrellamento del centro, le forze dell’ordine, sono riuscite a rintracciare l’uomo in Piazza Politeama affidandolo alle cure dei sanitari. Il turista in via precauzionale è stato portato all’ospedale Ingrassia e sottoposto a tampone, risultato poi negativo. Da successivi controlli i sanitari hanno appurato che il turista americano aveva solo avuto una lieve intossicazione alimentare.