Il Parco dei Nebrodi lancia il concorso “Istantanee per un calendario”

Archiviato il Corso di Fotografia Naturalistica, il Parco dei Nebrodi ha avviato un nuovo concorso fotografico dal titolo “NEBRODI: Istantanee per un Calendario”.

Il Concorso Fotografico, la cui finalità è quella di raccogliere dodici scatti per la realizzazione del Calendario Istituzionale 2021 del Parco dei Nebrodi, scade il 31 di ottobre 2020. L’Ente ha deciso di dedicare l’edizione 2020 del Calendario alla memoria di Luigi Catania, studente universitario originario di S. Stefano di Camastra, prematuramente scomparso, che durante i suoi studi al Parco dei Nebrodi ha dedicato la sua tesi “Parco dei Nebrodi: Sviluppo sostenibile cooperazione e turismo integrato”.

“La stampa e la diffusione del Calendario Istituzionale, per via dell’immenso patrimonio naturale ed etno-antroplogico che l’area protetta possiede, ha, da sempre, suscitato grandi aspettative- afferma il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza -.Oltremodo, ora che siamo reduci dall’importante successo del Corso di Fotografia Naturalistica On Line con oltre 60 partecipanti provenienti da tutt’Italia, non possiamo sottrarci dal dare vita a questo ulteriore processo promozionale cercando di coinvolgere il maggior numero di fotografi possibile compresi quelli che hanno partecipato al Corso. Infine,- conclude il Presidente Barbuzza -in continuità con gli impegni presi dal mio predecessore dott. Gianluca Ferlito, abbiamo dedicato questa edizione a Luigi Catania studente di S. Stefano di Camastra recentemente scomparso”.

Tutte informazioni per il Concorso possono essere acquisite tramite il sito internet www.parcodeinebrodi.it o contattando Gino Fabio allo 0941.702524.