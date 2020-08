In Sicilia 10 nuovi casi, uno a Messina

Cala il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +10. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Cinque contagi nel Palermitano, tre a Catania e uno a Messina.

Scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva, con 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.298 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2508 (quasi 277 mila in totale).