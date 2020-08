Va a spegnere un incendio: con l’autobotte cade in un dirupo, muore un forestale

Un operaio della forestale, Paolo Totaro in servizio come autista, è morto mentre era impegnato a spegnere un incendio nella zona San Filippo, parte collinare della città di Messina. Non è chiara la dinamica dell’incidente: da una prima ricostruzione sembra che il forestale fosse al lavoro con un mezzo meccanico in una zona impervia ed è precipitato in un dirupo. Saranno gli investigatori a ricostruire se e perché ha perso il controllo del mezzo.

La Fai Cisl Sicilia ha chiesto che si faccia luce sull’incidnete: «Confidiamo nell’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine, affinché si faccia luce in tempi brevissimi su quanto accaduto» ha detto Pierluigi Manca, segretario generale Fai Cisl Sicilia.