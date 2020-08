Chiusa la A20/ME-PA tra Brolo e Patti: code e disagi sulla SS113

Dalle ore 6 di questa mattina è rimasto chiuso il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Brolo e Patti sulla A20 Messina Palermo. Senza nessuna comunicazione, quindi, dall’alba di oggi i pendolari e tutti gli abituali fruitori di quel tratto autostradale sono stati dirottati sulla SS113 con le ovvie conseguenza di un traffico intasato. La chiusura del tratto si è resa necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza della galleria Petraro in direzione Messina e delle gallerie Cicero, Petraro e Calavà direzione Palermo sulla A20. Tuttavia, sulla SS113 si è riversato non solo il normale traffico automobilistico, ma anche il traffico pesante. Nella galleria di Capo Calavà si sono per di più incrociati due mezzi pesanti, che hanno creato un ulteriore blocco della circolazione, andato naturalmente ad alimentare la già numerosissima coda auto in fila ambo i lati. Il tratto autostradale resterà, secondo comunicazione del CAS, chiuso fino a giorno 5 agosto.