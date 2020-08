Brolo: test sierologici gratuiti per chi soggiorna in paese

A partire da oggi, così come preannunciato dal Sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, sarà possibile, per chi raggiunge Brolo da fuori Regione al fine trascorrervi le proprie ferie, effettuare il test sierologico di tipo B in maniera assolutamente riservata e totalmente gratuita. Il servizio è stato attivato su suggerimento e col supporto della dott.ssa Linda Piscioneri e con l’attiva collaborazione dell’assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti. Per accedere all’esame, è necessario prenotarsi al numero 0941536011 dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Brolo. E’ possibile effettuare la prenotazione dalle ore 9,30 alle ore 13,00 di ogni mattina, dal lunedì al venerdì. L’Ufficio, verificate le condizioni di ammissibilità del richiedente, si farà carico di prenotare il test presso il Laboratorio ed avvisare il soggetto interessato ai fini della relativa esecuzione. “In un momento come questo, occorre tenere alta l’attenzione ed osservare tutte le precauzioni onde evitare di vanificare gli importanti risultati raggiunti sino ad oggi. Abbiamo scelto – conclude il Sindaco – di promuovere questo test che tutela la salute della collettività brolese e più in generale di tutti coloro che trascorreranno le proprie vacanze a Brolo”.