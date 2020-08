Calcio: nasce la Pro Orlandina che riparte dalla Prima

Il calcio a Capo d’Orlando riparte dalla Prima categoria salvo miracoli in extremis tali da consentire al neonato club il ripescaggio in Promozione. Merito del solito Roberto Curasì, ex giocatore, allenatore e dirigente paladino, che da anni prova disperatamente a fare riattecchire passione tra i tifosi e soprattutto tra gli imprenditori per riportare il grande calcio nei tanti, troppi, impianti calcistici locali, anche se il restaurato Merendino non ha l’omologazione per le tribune ed il Ciccino Micale manca dell’agibilita’. Nell’attesa che il comune provveda Curasì ha cercato senza esito un titolo di Promozione (Merì) rifugiandosi poi nella vicina Treesse Brolo che ha salvato quello di Prima categoria da cui ripartire se le basi che verranno gettate saranno solide. Nel frattempo il nuovo club si chiama Pro Orlandina ed è già iniziata la campagna rafforzamento avendo come ossatura quella dell’ormai accantonata Orlandina 1944 e qualche elemento trasmigrato dall’ex società brolese. Nei prossimi giorni verranno resi noti programmi ed intenzioni di un Curasì al quale bisogna riconoscere la tenacia nel non arrendersi nemmeno davanti alla crisi economica aggravata dal Covid.