C.d’Orlando: la minoranza interroga sul decoro del Cimitero Comunale

I consiglieri di minoranza Gaetano Gemmellaro e Gaetano Sanfilippo, dopo aver raccolto le segnalazioni dei cittadini, hanno presentato una interrogazione urgente al Sindaco di Capo D’Orlando Franco Ingrillì e al Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Galipo’, circa le “numerose inefficienze dei servizi di pulizia, di gestione (apertura e chiusura) ed alla situazione di degrado in cui attualmente versa” il cimitero comunale.

Secondo i consiglieri, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di prestare particolare attenzione al mantenimento del decoro del luogo sacro, garantendo gli ordinari servizi di pulizia e gli interventi di manutenzione dei manufatti. “La mancata manutenzione/pulizia delle caditoie e dei pozzetti che convogliano le acque piovane, ormai da parecchio tempo causa allagamenti in più zone dei viali del Cimitero, con conseguente allagamento dei loculi delle prime file; la copertura della Chiesa ed i lastrici soprastanti i loculi cimiteriali (questi ultimi impermeabilizzati anche con fogli di guaina bituminosa) a causa della mancata manutenzione, danno luogo a continue infiltrazioni che a lungo andare potrebbero creare pregiudizio alle strutture (vedasi foto allegate); i pluviali di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dei lastrici soprastanti i loculi cimiteriali, così come segnalato in altre occasioni, continuano a sversare direttamente sopra i pozzetti dell’impianto elettrico, causando l’interruzione all’alimentazione elettrica , con evidenti conseguenze per le lampade votive, che restano spente per lunghi periodi; l’impianto elettrico cimiteriale, che dovrebbe garantire il funzionamento delle lampade votive perpetue, in molte zone del Cimitero è vetusto e potrebbe rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica”. Inoltre, secondo quanto riportato nel documento sottoscritto da Gemmellaro e Sanfilippo, gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono spesso irregolari, “anche rispetto agli orari imposti con Ordinanza Sindacale e diverse volte il Cimitero resta aperto anche negli orari notturni”.







“Nonostante le predette segnalazioni e constatazioni, ancora oggi- riportano i consiglieri – non risultano adottati provvedimenti risolutivi di alcun genere per ovviare a tale situazione di degrado ed incuria”. Pertanto i consiglieri di minoranza chiedono al Sindaco “se ritiene opportuno nell’immediato dare disposizione agli uffici comunali di competenza, per la realizzazione di interventi urgenti di decespugliamento e di pulizia dei pozzetti e delle caditoie; se ritiene opportuno disporre nell’immediato, adeguati interventi finalizzati ad evitare il perpetuarsi delle infiltrazioni sia nella Chiesa Cimiteriale che nei loculi cimiteriali; se ritiene opportuno rivedere la gestione del Cimitero, garantendo ai Cittadini la presenza assidua nelle ore di apertura, del Custode cimiteriale ed il necessario supporto agli avventori; se ritiene opportuno disporre con Ordinanza Sindacale l’orario storico di apertura e chiusura del Cimitero comunale dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, festivi inclusi; quali altri provvedimenti urgenti intende adottare, per evitare pregiudizi e pericoli per la pubblica incolumità”.