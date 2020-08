Milazzo: assegnazione immobile per centro violenza, pubblicato l’avviso

Il servizio Patrimonio del Comune di Milazzo ha pubblicato un avviso col quale comunica la volontà di assegnare in comodato d’uso a soggetti del terzo settore impegnati nella prevenzione della violenza di genere e nell’assistenza alle persone oggetto di violenza operante nel territorio del comune di Milazzo l’immobile sito in via Tre Monti 30, messo a disposizione dell’ente locale, nel luglio del 2018, dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le istanze dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune entro le 14 del 21 agosto. L’ente comunale procederà alla valutazione delle richieste procedendo poi all’assegnazione.