In Sicilia 27 nuovi positivi, ma nessun nuovo ricovero

Sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Numeri ancora molto alti, seppur di qualche unità in meno rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 30. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Rimangono 37 le persone ricoverate in ospedale, 4 in terapia intensiva, mentre salgono a 328 quelle in isolamento domiciliare per un totale di attuali positivi che è di 369. I casi totali da quando è iniziata la pandemia salgono a 3.396 mentre i guariti sono 2.743. Rimangono invariati, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati effettuati 2412 tamponi.