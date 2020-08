La Roma più forte della Real Mutese, la Nebrodi League del Covid

É andata in archivio la prima edizione della Nebrodi League, campionato di calcio a 7 organizzato da Igor Gentile presso il Football Village di S.Agata Militello. Il maledetto Covid ha fatto slittare ad estate inoltrata la fine di un torneo partito in autunno ma che ha mantenuto intatto l’interesse di partecipanti ed appassionati. I giallorossi dopo un’annata straordinaria e la vittoria nella Regular Season vincono anche la Finalissima dei Play-Off di Nebrodi League battendo la Real Mutese per 6-1 La finale del terzo e quarto posto va invece a La Cascina vincitrice su HDI Assicurazioni. Top Player of the Season è Paolo Alioto sempre della Roma, miglior Portiere Scurria della Real Mutese e capocannoniere bomber Pizzino dell’Amatese. Per tutti e per altri covid permettendo l’arrivederci è alla seconda edizione.